KDC'de Ebola Salgını: 2,423 Vaka, 967 Ölüm - Son Dakika
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KDC'de Ebola Salgını: 2,423 Vaka, 967 Ölüm

21.07.2026 16:04
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Kongo'da Ebola salgınında vaka sayısı 2,423'e, ölü sayısı ise 967'ye ulaştı. Durum ciddileşiyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 2 bin 423'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 967'ye yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı raporda, şu ana kadar Ebola salgınından en fazla ülkenin doğusundaki Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerinin etkilendiği ifade edildi.

Raporda, bugüne kadar doğrulanmış vaka sayısının 2 bin 423'e yükseldiği, bunlardan 734'ünün izolasyonda veya hastanede tedavi altında olduğu, 967'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgında vaka ölüm oranının yüzde 39,9 olduğu bilgisine yer verilen raporda, temaslı takibinin ise yüzde 81,1 seviyesinde sürdüğü kaydedildi.

Onaylanmış tedavi ya da aşı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Ebola Salgını: 2,423 Vaka, 967 Ölüm - Son Dakika

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