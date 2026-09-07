KDC'de Ebola salgınında ölü sayısı 3 bin 95'e çıktı, ölüm oranı yüzde 48,1 - Son Dakika
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KDC'de Ebola salgınında ölü sayısı 3 bin 95'e çıktı, ölüm oranı yüzde 48,1

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 95'e yükseldi. Doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 436'ya ulaşırken, ölüm oranı yüzde 48,1 olarak açıklandı; salgın 6 eyaletin 60 bölgesinde etkili olmayı sürdürüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 95'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkedeki 6 eyaletin 60 bölgesinde etkili olan salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 436'ya ulaştı.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 95'e ulaşırken, ölüm oranı da yüzde 48,1 olarak güncellendi.

Ituri eyaleti salgının ana merkezi olmaya devam ederken, Güney Kivu'da 95 gündür yeni doğrulanmış vaka kaydedilmedi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDC'de Ebola salgınında ölü sayısı 3 bin 95'e çıktı, ölüm oranı yüzde 48,1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: KDC'de Ebola salgınında ölü sayısı 3 bin 95'e çıktı, ölüm oranı yüzde 48,1 - Son Dakika
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