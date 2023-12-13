KDC\'de kolera salgınına karşı toplu aşı kampanyası başlatıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kolera salgınına karşı 4 eyalette, 5 milyondan fazla kişinin faydalanacağı toplu aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

DSÖ'nün KDC Temsilcisi Boureima Hama Sambo yaptığı açıklamada, KDC'nin kolera salgınından en fazla etkilenen eyaletlerden Kuzey Kivu, Güney Kivu, Tanganyika ve Haut-Katanga'da 5 gün sürecek ve en az 5 milyon kişinin faydalanacağı toplu aşı kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Aşı kampanyasıyla birçok kişinin salgından korunmasına yardımcı olunacağını dile getiren Sambo, aynı zamanda salgının diğer bölgelere yayılmasını önlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

DSÖ verilerine göre, KDC'de bu yıl 48 bin 280 kişide kolera tespit edilirken 421 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kolera

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup, vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.