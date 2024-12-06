KDC'de M23 İsyanı: 4 Köy Kontrol Altında

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancılar, son 3 haftada 4 köyün kontrolünü ele aldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Shugi, Kinigi, Kaniro ve Mululu köylerinde 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri ile güvenlik güçleri arasında 3 hafta süren çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından, bu köylerin kontrolü M23 üyelerinin eline geçti.

Bölge çevresinde güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

M23 üyeleri, Şubat 2023'te bölgede yine stratejik öneme sahip Rubaya şehrini ele geçirmiş ancak ordunun düzenlediği operasyon sonucunda şehri terk etmek zorunda kalmıştı.

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.