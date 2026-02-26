KDC'de M23 İsyanı Şiddetlendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı grup, ülkenin doğusunda yer alan Kuzey Kivu eyaletindeki iki köyü ele geçirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kasenyi ve Luke köylerinde gece KDC ordusu ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından iki köy de M23 üyelerinin eline geçti.

KDC ile M23 arasında 2 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşması imzalanmış, ateşkesin uygulanmasını gözlemlemek ve ihlalleri raporlamak üzere taraflar, BM'nin gözlemci olmasını kararlaştırmıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de M23 üyeleri, 2025 başından bu yana devam eden saldırıları sonucu Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri, son olarak 2025 Aralık başında Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.