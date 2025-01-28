KDC'de M23 ve Ruanda'ya Karşı Protesto - Son Dakika
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KDC'de M23 ve Ruanda'ya Karşı Protesto

Kinşasa'da M23 ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı gösteriler düzenlendi, protestolar devam ediyor.

28.01.2025 15:50
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı protestolar gerçekleştirildi.

Kinşasa'nın çeşitli noktalarında toplanan göstericiler, M23'ün Goma şehrini kuşatmasını ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda'yı kınadı.

"M23'e hayır, Ruanda'nın müdahalesine son" ve "egemenliğimize saygı" gibi sloganları atan protestocular, hükümete ulusal güvenliği sağlama ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruma çağrısında bulundu.

Göstericiler, Kinşasa'da bulunan Fransa Büyükelçiliğinin bazı kısımlarını ateşe verdi.

Güvenlik güçleri, protestolar sırasında güvenliği sağlamak için yoğun önlemler alırken, başkentin birçok noktasında gösteriler devam ediyor.

KDC'de çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatmış ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemi kullanılamaz hale getirmişti.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23'ün saldırıları, KDC ile Ruanda arasında diplomatik gerginliğe yol açtı. KDC, 26 Ocak'ta Ruanda'daki tüm diplomatlarını geri çağırmış ve iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kesmişti.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de M23 ve Ruanda'ya Karşı Protesto - Son Dakika

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