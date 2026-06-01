KDC'de Tekne Kazası: 11 Ölü, 47 Kurtarıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Kwilu eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kurtarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kwilu eyaletindeki Inzia Nehri üzerinde Masi ile Manimba kasabaları arasında sefer yapan tekne kayalıklara çarparak alabora oldu.

Kaybolan yolcuların bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üstünde yolcu ve yük taşıdığı düşünülen teknede, yaklaşık 150 yolcunun olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehir ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları da neden oluyor.

KDC'nin Güney-Kivu eyaletindeki Kalehe bölgesi yakınlarında Kivu Gölü'nde 7 Nisan 2026'da meydana gelen tekne kazasında 21 kişi hayatını kaybetmişti.