KDC'de Tekne Kazası: 11 Ölü, 47 Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KDC'de Tekne Kazası: 11 Ölü, 47 Kurtarıldı

01.06.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo'da tekne alabora oldu, 11 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kurtarıldı. Arama çalışmaları sürüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Kwilu eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kurtarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kwilu eyaletindeki Inzia Nehri üzerinde Masi ile Manimba kasabaları arasında sefer yapan tekne kayalıklara çarparak alabora oldu.

Kazada ilk belirlemelere göre 47 kişi kurtarıldı, 11 kişi hayatını kaybetti.

Kaybolan yolcuların bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üstünde yolcu ve yük taşıdığı düşünülen teknede, yaklaşık 150 yolcunun olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehir ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları da neden oluyor.

KDC'nin Güney-Kivu eyaletindeki Kalehe bölgesi yakınlarında Kivu Gölü'nde 7 Nisan 2026'da meydana gelen tekne kazasında 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Tekne Kazası: 11 Ölü, 47 Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 00:10:25. #7.13#
SON DAKİKA: KDC'de Tekne Kazası: 11 Ölü, 47 Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.