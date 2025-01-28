KDC'deki Çatışmalarda 13 Güney Afrikalı Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KDC'deki Çatışmalarda 13 Güney Afrikalı Asker Hayatını Kaybetti

CAPE KDC'deki isyancı gruplarla çatışmalarda 13 Güney Afrikalı asker yaşamını yitirdi.

28.01.2025 17:16
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CAPE Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancı gruplarla yaşanan şiddetli çatışmalarda hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) Sözcüsü Siphiwe Dlamini, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde meydana gelen çatışmada 4 Güney Afrika askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Dlamini, 24 Ocak'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin sayının 13'e yükseldiğini ifade etti.

KDC'de hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin cenazelerinin ülkeye getirilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirten Dlamini, "(Cenazelerin) Geri dönüşü ancak otopsi sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. KDC'deki istikrarsız durum nedeniyle cenazelerin ne zaman geri getirilebileceğine ilişkin tarih veremiyoruz." dedi.

SADC, KDC Silahlı Kuvvetlerine (FARDC) silahlı gruplarla mücadelede destek olmak ve bölgede barışı yeniden tesis etmek amacıyla ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde 2 bin 900 asker bulunduruyor.

KDC'nin doğusunda son haftalarda bölgede stratejik öneme sahip birçok yerin kontrolünü ele geçiren M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDC'deki Çatışmalarda 13 Güney Afrikalı Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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