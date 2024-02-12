KDC Göstericileri BM Ofisine Saldırdı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da düzenlenen eylemde göstericiler Birleşmiş Milletler (BM) ofisine saldırarak araçları ateşe verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da KDC'nin doğusunda yaşanan insani krize sessiz kaldığı gerekçesiyle uluslararası toplumu protesto etmek için gösteri düzenledi.

Göstericiler, Kinşasa'nın Gombe bölgesinde bulunan bazı elçilik binalarına ve BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO) ofisine saldırarak araçları yaktı.

Saldırı sonrası, İçişleri Bakanı Peter Kazadi yaptığı açıklamada, şiddet eylemlerini kınadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yaklaşık 16 bin personelle dünyanın en büyük BM misyonlarından olan MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, KDC'deki MONUSCO faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesi kararı almıştı.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarına kadar ulaşan isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle son 2 haftada 135 bin kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.