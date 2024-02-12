KDC Göstericileri BM Ofisine Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KDC Göstericileri BM Ofisine Saldırdı

KDC Göstericileri BM Ofisine Saldırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da düzenlenen eylemde göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) ofisine saldırarak araçları ateşe verdi. Göstericiler, KDC'nin doğusunda yaşanan insani krize sessiz kaldığı gerekçesiyle uluslararası toplumu protesto etmek için gösteri düzenledi. İçişleri Bakanı Peter Kazadi, şiddet eylemlerini kınadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmıştı.

12.02.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da düzenlenen eylemde göstericiler Birleşmiş Milletler (BM) ofisine saldırarak araçları ateşe verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da KDC'nin doğusunda yaşanan insani krize sessiz kaldığı gerekçesiyle uluslararası toplumu protesto etmek için gösteri düzenledi.

Göstericiler, Kinşasa'nın Gombe bölgesinde bulunan bazı elçilik binalarına ve BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO) ofisine saldırarak araçları yaktı.

Saldırı sonrası, İçişleri Bakanı Peter Kazadi yaptığı açıklamada, şiddet eylemlerini kınadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yaklaşık 16 bin personelle dünyanın en büyük BM misyonlarından olan MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, KDC'deki MONUSCO faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesi kararı almıştı.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarına kadar ulaşan isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle son 2 haftada 135 bin kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Birleşmiş Milletler, Kongo, Uluslararası, Güvenlik, Şiddet, Soruşturma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC Göstericileri BM Ofisine Saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 17:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: KDC Göstericileri BM Ofisine Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement