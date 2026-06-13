KDK'dan Fazla Çalışmaya İzin Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KDK'dan Fazla Çalışmaya İzin Tavsiyesi

13.06.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDK, mesai dışındaki eğitimi fazla çalışma sayarak personele izin veya ücret ödenmesini önerdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin "fazla çalışma" olarak değerlendirilerek personele izin kullandırılması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı.

Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Karardan

KDK'nin kararında, başvurucunun 8 saatlik eğitime katıldığı, bu eğitimin başvuranın mesai saatleri dışında gerçekleştiği, söz konusu eğitimin mesleki bilgi ve becerinin tazelenmesine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında olduğu ifade edildi.

Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yoğunluğu göz önüne alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasında denge kurulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edilen kararda, fazla çalışma kapsamında hak kazanılan izinlerin de aynı yıl içerisinde kullandırılmasının yerinde olacağı kaydedildi.

Fazla mesailerin kullanımı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilen kararda, fazla mesai karşılığı izin kullanımının mümkün olmadığı hallerde çalışana ücret ödemesi yapılması gerektiği bildirildi.

Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDK'dan Fazla Çalışmaya İzin Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:32:12. #7.12#
SON DAKİKA: KDK'dan Fazla Çalışmaya İzin Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.