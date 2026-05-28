KDK'dan Kısa Mesaj Engelleme Tavsiyesi

28.05.2026 11:10
KDK, istenmeyen mesajlar için BTK'ya ilave tedbirler alınması gerektiğini tavsiye etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), istenmeyen kısa mesajlar ile aramaların engellenmesi adına ilave tedbirler alınması yönünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, kendisine çeşitli numaralardan tanıtım ve reklam içerikli mesajlar gelen bir kişi, GSM operatöründen söz konusu mesajların engellenmesi için talepte bulundu. Operatör başvurusundan sonuç elde edemeyen kişi, mesaj atan numaraları e-Devlet üzerinden engellemeye çalıştı ancak özellikle bahis sitelerinden mesajlar gelmeye devam etti.

Kişi, konuyla ilgili işlem yapılması ve mağduriyetinin giderilmesi adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle herhangi bir bağı bulunmadığı tespit edilen başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi ve ilave tedbirlerin alınması adına BTK'ye tavsiye kararı verilmesine hükmetti. Ayrıca, KDK, gereğinin yerine getirilmesi adına karar örneğinin Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne tebliğ edilmesini kararlaştırdı.

Karardan

KDK'nin kararında, başvurucunun yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle herhangi bir bağı bulunmadığı halde iletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle edinilerek, bilgi ve iradesi dışında kendisine kısa mesaj gönderildiği ifade edildi.

Başvurucunun ve vatandaşların bu konudaki mağduriyetlerinin önüne geçilmesi gerektiği belirtilen kararda, bu alandaki hak ihlallerinin engellenmesi, yasa dışı bahis ile sanal kumar sitelerinin reklam ve tanıtımına katkı yapılmasının önlenmesi açısından gerekli hukuki, idari ve teknik önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.

İşletmecilerin, kullanıcılarına ait kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına gerek teknik gerekse idari tedbirleri alması gerektiğine işaret edilen kararda, "Kişisel veriler işlenirken, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi ve işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi zaruridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesi şarttır." değerlendirmesine yer verildi.

Konuyla ilgili 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın yer aldığı anımsatılan kararda, "İlgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak ortak çalışmalar doğrultusunda, konunun çözümü adına yürürlüğe giren uygulama ve düzenlemelerin gözden geçirilerek, ilave tedbirlerin alınması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
