KDK'den Pansiyon Ücretleri İle İlgili Tavsiye Kararı

08.08.2025 11:13
KDK, okul pansiyon ücretlerinin TÜFE'ye göre belirlenmesini tavsiye etti. Fahiş zam eleştirildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), okul pansiyon ücretleri belirlenirken tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişimin dikkate alınması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, Galatasaray Lisesinde öğrenim gören bir öğrencinin 2024-2025 eğitim öğretim yılının 1'inci döneminde 17 bin 460 lira olan pansiyon ücreti taksiti, 2'nci dönemde 46 bin 275 liraya yükseltildi.

Pansiyon ücreti belirlenirken TÜFE'deki 12 aylık ortalama değişimin dikkate alınmadığını ve fahiş fiyat artışı yapıldığını belirten öğrenci velisi, KDK'ye başvurdu.

Eğitim hakkının Anayasa'nın 42. maddesiyle güvence altına alındığını belirten veli, kamu hizmeti niteliği taşıyan okulun pansiyon hizmetlerine erişimin de ekonomik koşullar dikkate alınmaksızın zorlaştırıldığını savundu. Veli, eğitime ilişkin ek hizmetlerin de bu kapsamda ulaşılabilir olmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, idare kurumlarının takdir yetkisini "kamu yararı ile hizmet gerekleri doğrultusunda" kullanmak zorunda olduklarını, aynı zamanda ölçülülük, eşitlik ve hukuki güvenlik ilkelerine de uygun hareket etmelerinin zorunlu olduğu sonucuna vararak okul yönetimine tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararında pansiyon ücretinin TÜFE oranını yaklaşık 4 kat aşacak şekilde artırıldığı belirtilerek, zam kararının "hakkaniyetten uzak" olduğuna, "sosyal devlet ilkesine aykırılık teşkil ettiğine" ve zammın "öğrencilerin pansiyon hizmetinden fiilen yararlanmasını engelleyici nitelikte" olduğuna işaret edildi.

Okul yönetimi, tavsiye kararına uyulacağı ve pansiyon ücreti belirlenirken TÜFE'nin dikkate alınacağı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Eğitim, Hukuk, Kamu, Zam, Son Dakika

