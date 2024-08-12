KDP, Kerkük'teki Seçimi Yasal Olmadığını İddia Etti - Son Dakika
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KDP, Kerkük'teki Seçimi Yasal Olmadığını İddia Etti

Irak'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kerkük Valisi ve Vilayet Meclisi Başkanlığı için yapılan seçimin yasal olmadığını savundu. KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, Bağdat'ta gerçekleştirilen seçimin sonuçlarının Kerkük halkının gerçek iradesini yansıtmadığını belirtti.

12.08.2024 16:38
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Irak'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kerkük Valisi ve Vilayet Meclisi Başkanlığı için yapılan seçimin yasal olmadığını savundu.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, Bağdat'ta gerçekleştirilen Kerkük Vali ve Meclis Başkanlığı seçimine dair yazılı açıklama yaptı.

Seçim sonuçlarının Kerkük halkının gerçek iradesini yansıtmadığını ifade eden Muhammed, kent halkının refahı ve istikrarı için Kerkük'teki durumun ve çözümün de "istisnai" olması gerektiğini belirtti.

Muhammed, Kerkük Valisi ve yerel yönetimin belirlenmesi için Bağdat'ta yapılan toplantıya tarafların tümünün davet edilmediğini aktararak söz konusu toplantıya Türkmen temsilciler, Arapların bir bölümü ve KDP'nin de katılmadığını hatırlattı.

"Çözüm, tüm tarafların iyi niyetle halka hizmet için Kerkük yönetimine katılması"

KDP Sözcüsü, toplantının kanuna aykırı olduğuna dikkati çekerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu toplantı yasal değildir, sorunludur ve doğru bir yolla yapılmamıştır. Bize göre yapılan bu eylem, Kerkük kentinin sorunlarına doğru bir çözüm üretemez.

Kerkük kentinin sorunlarının çözümü ve Kerkük halkının yaralarının sarılması hamaset ve siyasi oyunlarla olmaz. Çözüm, tarafların dışlanmamasıdır. Çözüm, tüm tarafların iyi niyetle halka hizmet için Kerkük yönetimine katılmasıdır."

Muhammed, Kerkük'teki Arap ve Türkmen taraflarla çeşitli toplantılar yapıldığını da hatırlatarak Kerkük'teki tüm bileşenlerin haklarının ulusal mutabakat çerçevesinde garanti altına alınmasından yana olduklarını kaydetti.

Barzani'nin valinin Kürt olması konusunda ısrarcı olduğunu aktaran Sözcü Muhammed, şunları ifade etti:

"Görüşmeler sonucunda Kerkük Valisinin (üçlü) mekanizmayla olması konusunda mutabakata varılırken, taraflar valinin kendi kesimlerinden olmasını talep etmişti. Başkan Barzani de öncelikle valinin Kürt olması konusunda ısrar etti.

Valinin tarafsız bir Kürt olması şartını kabul etmemeleri durumunda KYB ile anlaşmaya varabileceklerini söyledi ancak toplantıya katılanlar valinin atanması konusunda KYB ile anlaşmayı reddettiler."

Ne olmuştu?

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 KYB, 3 Arap ve bir Hristiyan üyesi Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti. KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, KDP'li ve 3 Arap üye, oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı. Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.

Kaynak: AA

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