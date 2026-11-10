Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri organ bağışı konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri organ bağışı konusunda bilgilendirildi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Toplum Sağlığı Merkezi, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine organ bağışı ve nakli eğitimi verdi. Dr. Talha Ataşcı'nın eğitiminde bağış süreci, kimlerin bağış yapabileceği ve ulusal koordinasyon sistemi anlatıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde lise öğrencilerine yönelik organ bağışı konusunda eğitim verildi.

Keban Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gençleri bilinçlendirmek amacıyla Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde organ bağışı ve organ nakli konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.

Merkez Başkanı Dr. Talha Ataşcı tarafından verilen eğitimde, organ bağışının önemi, organ naklinin hangi durumlarda gerçekleştirildiği, kimlerin organ bağışında bulunabileceği ve organ bağışı sürecinin nasıl işlediği hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Sunumda, ayrıca ülkemizde organ naklinin tarihsel gelişimi, nakli yapılabilen organ ve dokular, beyin ölümü ile bitkisel hayat arasındaki farklar ve organ naklinde uygulanan ulusal koordinasyon sistemi de ele alındı.

Kaynak: AA
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