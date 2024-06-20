Keban'da balık işleme fabrikasının atıklarının arıtılmadan çaya döküldüğü iddiası - Son Dakika
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Keban'da balık işleme fabrikasının atıklarının arıtılmadan çaya döküldüğü iddiası

Elazığ'ın Keban ilçesinde, balık işleme ve paketleme fabrikasının kimyasal atıklarının arıtılmadan çaya döküldüğünü iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, atıkların ilçe merkezine kadar geldiğini ve kanalizasyon yerine sokaklarda durulmadığını savundu. Yetkililerden çözüm talep edildi.

20.06.2024 13:00
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Keban'da balık işleme fabrikasının atıklarının arıtılmadan çaya döküldüğü iddiası

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde, balık işleme ve paketleme fabrikasının kimyasal atıklarının arıtılmadan çaya döküldüğünü iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde vatandaşlar, alabalık işleme paketleme fabrikasının kimyasal atıkları arıtılmadan çaya verildiğini savunarak atıkların ilçe merkezine kadar geldiğini ve kanalizasyon yerine sokaklarda durulmadığını savundu.

İlçe sakinlerinden esnaf Murat Doğan, "Birkaç yıldır şikayette bulunmamıza rağmen hiçbir çözüm alamadık, önlem alınmadı. Buradaki pislik kanalizasyona gitmeden Keban sokaklarına akmakta. Ayrıca balık yıkama tesislerinde, temizlenen balıkların kimyasal atıkları şu anda Keban Deresi'ne aktarılıyor. Eskiden Keban Barajı'na aktarılıyordu. Salyangozların yağ bağlamasından dolayı şikayet üzerine oradan alıp dereye aktardılar. Buradaki tek tribünlü baraj. Defalarca bildirdik yetkililere. Ekipler geliyor kanalizasyonları var, arıtmaları var diyor gidiyorlar. Gelsinler gösterelim kendilerine atık suların nereye gittiğini, kanalizasyona girmeden nereye gittiğini görsünler. Doğa katliamı var. Keban turizm cenneti olan bir yer, dışarıdan gelen müşteriler otobüsler, taksiler gelip duruyor. Kokuyu aldıkları an hemen kaçıyorlar. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Burada sağlığımızla oynanıyor. Bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, balık işleme fabrikası yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmadı.

(FO-YRT-ŞG-Y)

Kaynak: İHA

Elazığ, Keban, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da balık işleme fabrikasının atıklarının arıtılmadan çaya döküldüğü iddiası - Son Dakika

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