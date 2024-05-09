Keban'da çiftçilere tarımsal bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Keban'da çiftçilere tarımsal bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Keban\'da çiftçilere tarımsal bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Keban ilçesinde, çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, sözleşmeli üretim, alternatif ürün ekilişi, üretim planlaması, tarımsal sulama, kırsal kalkınma yatırımları gibi konular hakkında bilgi verdi. Toplantıya, Keban Kaymakamı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, çiftçi birlikleri başkanları ve çiftçiler katıldı.

09.05.2024 12:33
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Keban ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda çiftçi ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, toplantıda, sözleşmeli üretim, alternatif ürün ekilişi, üretim planlaması, tarımsal sulama, kırsal kalkınma yatırımları gibi tarımsal konular hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, Elazığ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Ümit Fırat Turan, Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkan Vekili Ozan Robü Özdemir, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Konferans, Ali Kılıç, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da çiftçilere tarımsal bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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