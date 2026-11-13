Keban\'da Maarif Modeli Aile Konferansı\'nda eğitim uzmanı Polattaş sunum yaptı

Keban'da Maarif Modeli Aile Konferansı'nda eğitim uzmanı Polattaş sunum yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Maarif Modeli Aile Konferansı'nda eğitim uzmanı Ziya Polattaş sunum yaptı. Öğrenci ve velilerin katıldığı etkinlik sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Polattaş'a teşekkür etti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, eğitim uzmanı Ziya Polattaş tarafından sunum yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, konferansa katılan Polattaş'a teşekkür etti.
Konferansa, öğrenci ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
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