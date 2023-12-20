Keban\'da Mevlana Şeb-i Arus Programı Düzenlendi

Keban ilçesinde Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı düzenlendi.

Keban Kaymakamlığı katkılarıyla Spor Salonunda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, semazen gösterisi yapıldı.

İlçe Müftüsü Murtaza Meşe'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından ilahi ve ney dinletisi gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Cumhuriyet Savcısı Şura Uzun, İlçe Hakimi Rukiye Ünver, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök ve vatandaşlar katıldı.