Elazığ'ın Keban ilçesinde Atatürk İlkokulunda öğrenciler kurdukları serada fasulye hasat etti.
Atatürk İlkokulu 3-B sınıfında okuyan öğrenciler, okul bahçesi ve sınıflarında saksıda yetiştirdikleri fasulyelerin hasadını yaptı.
Öğretmen Mümüne Güher Özercan, hazırladıkları proje kapsamında yetiştirdikleri fasulyenin hasadını yaptıklarını belirtti.
Öğrenciler de yetiştirdikleri fasulyelerin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Öğrenciler Fasulye Hasadı Yaptı - Son Dakika
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