Keban'da Öğrenciler İftar Programında Buluştu

10.03.2026 10:00
Elazığ Keban'da 200 öğrenci 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlık, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesi'nde 200 öğrencinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Kaymakam Furkan Atalık, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ramazan ayının rahmetin, bereketin ve paylaşmanın ayı olduğunu belirten Atalık, herkesin ramazanını kutladığını ifade etti.

Programda, ilahiler seslendirildi.

Etkinliğe, Keban Belediye Başkan Vekili Yasin Celayir, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Fırat, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Müftüsü Samet Çiçen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, bazı ilçe müftüleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.