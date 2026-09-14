Keban'da okul servislerine denetim, şoförlere evrak ve trafik uyarısı
Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekiplerince okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim yapıldı. Denetimde araçlar ve sürücüler kontrol edilip GBT sorgulaması yapılırken, şoförler zorunlu evraklar ve trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekiplerince okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, araçlar ve sürücüler kontrol edildi.
Denetimde okul servis araçlarının şoförleri de bulundurulması zorunlu evraklar ve trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirildi.
Kaynak: AA
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