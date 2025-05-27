Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrenciler tarama testlerinden geçirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Keban Spor Salonunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri uygulandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, taramada öğrencilerin spora olan yatkınlıklarının belirlendiğini belirtti.
Emre, test ve ölçümler sonucunda başarılı olan öğrencilerin Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına dahil edileceğini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Spor Yetenek Taraması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?