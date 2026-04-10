Keban\'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Programın ardından Çavdar ve beraberindekiler, Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti.
