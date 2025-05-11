Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı ve Baskil ilçesinin Akuşağı köylerinin bağlantı yolunun stabilize çalışmasına başlandı.
İl Özel İdaresi ve Keban Kaymakamlığı koordinasyonuyla yürütülen yol yapım çalışması sürüyor.
İl Genel Meclis Üyesi Aygün Doğan, Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat ve Koyunuşağı köyü muhtarı Faruk Türkay ile çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Muhtarlar Fırat ve Türkay, yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Yeni Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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