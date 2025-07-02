Keban Kaymakamı Arpa Hasadına Katıldı

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, arpa hasadına katıldı.

İlçeye bağlı Nimri köyünde çiftçilik yapan İsmail ve Gürkan Özağaç kardeşlere ait arazide biçerdöver ile arpa hasadı yapan Atalık, üreticilerden bilgi aldı.

Atalık'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci de eşlik etti.