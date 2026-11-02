Keban Kaymakamı Onur, Bahçeli köyü ziyaretinde muhtar ve köylülere teşekkür etti

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Bahçeli köyünü ziyaret etti

Kaymakam Onur, "Vatandaşla buluşma toplantıları" kapsamında Bahçeli köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla görüşen, sorun ve talepleri dinleyen Onur, sorunların çözümü konusunda ilgili kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

Onun, misafirperverlikleri için Bahçeli köyü muhtarı Sabri Temür'e ve vatandaşlara teşekkür etti

Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.