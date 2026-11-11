Keban Kaymakamı Onur, balık çiftliğinde üretim süreçlerini yerinde inceledi

Keban Kaymakamı Onur, balık çiftliğinde üretim süreçlerini yerinde incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, balık çiftliğinde inceleme yaparak yetkililerden üretim süreçleri ve bölgenin su ürünleri potansiyeli hakkında bilgi aldı. Onur, üretim ve istihdama katkılarından dolayı yetkililere teşekkür etti.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, balık çiftliğinde incelemelerde bulundu.
Balık çiftliğini ziyaret eden Kaymakam Onur, yetkililerden balık yetiştiriciliği faaliyetleri, üretim süreçleri, tesislerin işleyişi ve bölgenin su ürünleri potansiyeli hakkında bilgi aldı.
Onur, üretim ve istihdama sundukları katkı dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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