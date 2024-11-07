Keban Kaymakamı Trafo Merkezini Ziyaret Etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Bayındır köyü sınırlarında yapımı süren Keban Şalt 2 Trafo Merkezi sahasını ziyaret etti, trafo merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu.
Kaymakam Atalık, TEİAŞ 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile kurulumu devam eden yeni dağıtım hatlarını kontrol etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kaymakam Atalık'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi de eşlik etti.
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