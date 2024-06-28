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Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Hasan Özdemir yeniden seçildi.

Keban- Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin kurduğu Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapıldı.

Seçim sonuçlarına göre Hasan Özdemir güven tazelerken, yönetim kurulu Akif Murat, Ahmet Çelik, Mehmet Oğuz, Seyfettin Celayir, Tahir Emre, denetim kurulu ise Latif Çakmak ve Mehmet Salih Seçkin'den oluştu.

Özdemir, yolcu taşımacılığında Keban halkına daha iyi hizmet sunmak ve müşteri memnuniyeti için gerekli gayreti göstereceklerini söyledi.