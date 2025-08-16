Keban Su ve Balık Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keban Su ve Balık Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

16.08.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keban'daki festivalin ikinci gününde balık tutma, yüzme ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen "5. Keban Su ve Balık Festivali" ikinci gün etkinlikleriyle devam etti.

Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi tarafından organize edilen festivalin ikinci günü renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında Keban Baraj Gölü'nde balık tutma, halka açık yüzme, kürek sörfü ve kano yarışmaları yapıldı.

Ayrıca Keban Baraj Gölü ile Fırat Nehri'nde flyboard ile motosiklet, geleneksel çocuk oyunları ve atlı okçuluk gösterileri yapıldı.

Flyboard gösterisinde pilotlar açtıkları Türk bayraklarından birini Keban Köprüsü üzerinden gösteriyi izleyen kaymakam Furkan Atalık'a verdi.

Katılımcılara ekmek arası balık ikramında bulunuldu.

Etkinliklerin sonunda sanatçılar Ali Kınık ve Aygün Çam konser verdi.

Festivale, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ali Kınık, Festival, Kültür, Güncel, Sanat, Keban, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Su ve Balık Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 23:33:19. #7.11#
SON DAKİKA: Keban Su ve Balık Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.