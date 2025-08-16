Keban Su ve Balık Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen "5. Keban Su ve Balık Festivali" ikinci gün etkinlikleriyle devam etti.

Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesi tarafından organize edilen festivalin ikinci günü renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında Keban Baraj Gölü'nde balık tutma, halka açık yüzme, kürek sörfü ve kano yarışmaları yapıldı.

Ayrıca Keban Baraj Gölü ile Fırat Nehri'nde flyboard ile motosiklet, geleneksel çocuk oyunları ve atlı okçuluk gösterileri yapıldı.

Flyboard gösterisinde pilotlar açtıkları Türk bayraklarından birini Keban Köprüsü üzerinden gösteriyi izleyen kaymakam Furkan Atalık'a verdi.

Katılımcılara ekmek arası balık ikramında bulunuldu.

Etkinliklerin sonunda sanatçılar Ali Kınık ve Aygün Çam konser verdi.

Festivale, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.