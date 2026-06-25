Keçiören Belediye Başkanı Özarslan AK Parti\'ye Katıldı

AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bugün yaptığımız AK Parti'ye geçiş vatanımıza, milletimize, Keçiören'imize hayırlı mübarek olsun." dedi.

Özarslan, Keçiören AK Parti İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, yol arkadaşlarıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti çatısı altında olmanın onurunu ve gururunu yaşadığını belirtti.

Siyasetin tek başına yürünecek bir yol olmadığının altını çizen Özarslan, "Mevzubahis 1 milyon nüfuslu Ankara'nın kalbi Keçiören olduğunda bu yükü omuzlamak ancak çelik gibi burada bulunduğumuz teşkilatlarla mümkündür ve öyle de olacaktır. Biz Keçiören'imize hizmet ederken teşkilatımızın gücünü, duasını ve alın terini alarak hep birlikte beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kapılarının herkese açık olduğunu dile getiren Özarslan, tek felsefesinin halka hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Özarslan, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize emanet edilmiş İstanbul'u hatırlayın. Pisliğin içindeydi, insanlar su bulamıyordu. Türkiye'nin evladı olan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan nasıl İstanbul'u cennete çevirdiyse aynı vizyonu biz de devam ettireceğiz. Bir olacağız, birlik olacağız, hak ve hakkaniyet yolunda çalışacağız. Bugün yaptığımız AK Parti'ye geçiş vatanımıza, milletimize, Keçiören'imize hayırlı mübarek olsun."