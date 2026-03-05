Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, BBP İlçe Başkanlığı'nın İftar Programına Katıldı

HABER: Zeynep Özmen

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanlığı tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

BBP Keçiören İlçe Başkanlığı'nın iftar programında, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Fehmi Güney, Mehmet Zahid Ayan ve Tevfik Eren, BBP Ankara İl Başkanı Hamza Kurt, BBP Keçiören İlçe Başkanı Halit Siyemoğlu, BBP Sincan İlçe Başkanı Ertan Yıldırım, BBP Gölbaşı İlçe Başkanı Orhan Şahin, BBP Etimesgut İlçe Başkanı Ali Kunduz, BBP Akyurt İlçe Başkanı Mustafa Tüfekçi, BBP Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Kadir Özden, BBP Yenimahalle İlçe Başkanı Mehmet Macit Külük, Ankara Alperen Ocakları İl Başkanı Mücahit Kaplan, Eskişehir Alperen Ocakları İl Başkanı Ali Mücahit Destici, Ankara Avşar Platformu Genel Başkanı Hamza Kevioğlu, Keçiören Çorumlular Federasyonu Başkanı Dr. Okay Erözgün, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Özarslan, iftar programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet demek, bu milletin varoluşu demektir"

"Büyük Birlik Partisi, bize cennet mekan rahmetli Muhsin Başkanımızdan emanettir. Her zaman başımızın üzerindedir. Vatan millet sevdalısı, almış olduğu tedrisatla gecesini gündüzüne katan, sadece ve sadece vatan coğrafyası için iman dolu serhaddiyle mücadele eden kıymetli Genel Başkanım Mustafa Destici ile bir arada olmanın, onun yönetimiyle birlikte olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Bizler Sivaslıyız. Sivas demek Cumhuriyet'in ta kendisi demektir. Cumhuriyet demek bu milletin varoluşu demektir. Sivas demek sultan şehir demektir. ve o şehir öyle bir yiğit çıkardı ki; adı cennet mekan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu'nu iyi anlamak gerekir. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu demek; bu Türk milletinin kültür kodlarını, imanını, irfanını anlamak demektir. Muhsin Yazıcıoğlu demek; Anadolu coğrafyasını ilmik ilmik işleyip bizlere Anadolu'yu Türkleştiren, İslamlaştıran Hoca Ahmet Yesevi'yi ve Horasan erenlerini anlamak demektir. Biz yüce Türk milletinin asil insanlarıyız. Bizim Türk milliyetçiliğimiz, Resulullah Efendimiz'in sancaktarlığına dayanır. Bizim milliyetçiliğimiz Cenab-ı Hak yolunda yürümeye dayanır. O davanın adı tektir, bize emanettir. Onun adı Nizam-ı Alem, İ'la-yı Kelimetullah davasıdır. İşte bu çerçevede biz Keçiören'imizde kimseyi yatağa aç sokmuyoruz, kimseyi üşüyerek titreyerek bırakmıyoruz. Yaşlısına bakıyoruz, engellisine sahip çıkıyoruz. Evladı sabah kalktığında okuluna gidemiyorsa, servisini biz karşılıyoruz. Yeter ki bu millet ilelebet payidar olsun. Çünkü bu milletin yolu Cenab-ı Hakk'ın yoludur, insanlığa hizmet yoludur. Hepinizin ramazan ayı mübarek olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de İslam dünyasında ramazan ayını zor şartlarda geçiren Müslümanları hatırlatarak, şunları söyledi:

"İnsan hakları ve demokrasi söylemlerinin samimiyeti sorgulanmaktadır"

"Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslardan Türkmen eline, Myanmar'a kadar hala pek çok Türk ve İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Gazze'deki kardeşlerimiz yıkık dökük binalar arasında ramazanı geçirmeye çalışıyor. Onun için duamız, niyazımız bu kardeşlerimizin işgalden ve zulümden kurtulması; tam bağımsız, hür bir şekilde yaşaması ve ramazanı idrak etmesidir. Bizler binli yıllarda Anadolu'ya gelmiş, burayı yurt edinmiş Müslüman Türkleriz. Büyük bedeller ödemişiz; büyük savaşlar yaşamış, büyük kahramanlıklar göstermişiz. Milyonlarca şehit vermişiz, milyonlarca gazimiz olmuş. Biz bu toprakları emlak ofisinden satın almadık. Ecdadın ve şehitlerimizin kanıyla vatan yaptık. Birisi topraklarımıza ortakçı çıkmaya kalkarsa bedelinin kan olacağını bilmelidir. Bu topraklarda bin yıldır Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle birlikte yaşadık. Buradan, Türkiye'ye parmak sallayanlara da sesleniyorum: Türkiye'yi başkalarıyla karıştırmayın. Türkiye ne Afganistan'a, ne Suriye'ye, ne Irak'a, ne Filistin'e benzer. Türkiye, vatanı söz konusu olduğunda canını ortaya koyan bir millettir. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi: 'Biz kan dökmeyi seven bir millet değiliz ama gerektiğinde dünyanın şah damarını kesmesini de biliriz.' Türkiye'ye parmak sallayanlar şunu bilsin: Türkiye'nin o parmakları da, arkasındaki güçleri de kıracak azmi, iradesi ve kararlılığı vardır. Keçiören Belediye Başkanımıza da ev sahipliği ve programımıza katılmasından dolayı teşekkür ediyorum."

BBP Ankara İl Başkanı Hamza Kurt da BBP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek iftar programına Keçiörenlileri davet ederek, şöyle konuştu:

"BBP birliğin ve kardeşliğin kalesi olmuştur"

"Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne her zaman birliğin ve kardeşliğin kalesi olmuştur. Büyük Birlik Partimizin yegane temsilcisi, yegane dava arkadaşı olan Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Beyefendi'ye, buradan sizlerin adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler bu mübarek ramazan ayında, Orta Doğu coğrafyasının göbeğinde olup da böylesine rahat bir iftar ve sahur gerçekleştirebiliyorsak Yüce Rabbime şükürler olsun diyorum."

"Ramazanın bereketini birlikte paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz"

BBP Keçiören İlçe Başkanı Halit Siyemoğlu ise programa katılanlara teşekkür ederek, "Göreve geldiği günden bu yana sağ ve sol parti ayırt etmeden bizlerden de desteğini esirgemeyen Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan Beyefendi; Türk'ün lideri, milletin sesi, Büyük Birlik Partisi'nin lideri Sayın Genel Başkanım Mustafa Destici Beyefendi; hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ramazanın bereketini birlikte paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

Program, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun portresinin takdimi ile sona erdi.