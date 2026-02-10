Mesut Özarslan, Özgür Özel'in Grup Toplantısındaki Sözleri Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı - Son Dakika
Mesut Özarslan, Özgür Özel'in Grup Toplantısındaki Sözleri Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı

Mesut Özarslan, Özgür Özel\'in Grup Toplantısındaki Sözleri Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı
10.02.2026 21:15  Güncelleme: 01:41
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddiaları nedeniyle tekrar suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Özarslan, sosyal medya üzerinden cevap vererek, Özel'in yalanlar söylediğini iddia etti.

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir kez daha suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özarslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aziz hemşehrilerim; Sn. Özgür Özel; 10.02.2026 tarihli Grup Konuşmasında; herkesin gözünün içine bakarak yalanlar söylemiştir. Şöyle ki;"

1- Şahsıma göndermiş olduğu mesajların içeriğindeki küfür ve hakaretleri değiştirerek ve diğer hakaret içeren mesajlarını açıklamamak suretiyle gizleyerek en yakın çalışma arkadaşlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, il ve ilçe başkanlarına ve partili-partisiz tüm kamuoyuna yalan söylemiştir. İnsanların gözlerinin içine bakarak yalan beyanda bulunması bir genel başkana yakışmamıştır.

2- Ankaragücü Tribün Liderine 'AK Partiye geçiyorum, destek olun, sana daire alayım' dediğimi iddia etmiştir. Bu sözler; Ankaragücü Yönetim Kurulu üyesi Muammer Polat ve diğer yetkililer tarafından 'gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira' olarak açıklanmıştır. Kaldı ki; Ankaragücü'nün tribün grupları kendi sosyal medyalarından bu beyanı şiddetle yalanlamıştır. Genel Başkanın düştüğü yalan çukurundaki çırpınışlarına üzülüyorum.

3- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen 5 adet soruşturma dosyasının numarasını vermek suretiyle şahsımı yolsuzlukla suçlamıştır. Ancak; bu soruşturma dosyalarında şüpheliler arasında 1. Sırada Mansur Yavaş ismi yer almakta, diğer isimler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve İştirak Şirketlerinin Genel Müdürleridir. Bir Genel Başkanın; bu dosyaları şahsıma karşı kullanmak amacıyla kendi partisinin Büyükşehir Belediye Başkanını Mansur Yavaş ve diğer bürokratlarını da suçlamasını tam bir akıl tutulması olarak görüyorum. Şahsımın kendisi gibi bir dokunulmazlık zırhı bulunmamaktadır. Her vatandaşın suç işlenildiğini düşünmesi halinde Savcılık Makamlarına başvurma hakkı vardır. Bu soruşturma dosyalarından rahatsızlık duymuyorum, bu dosyalarda şikayetçi-müşteki sıfatında bulunan siyasetçi arkadaşlarıma karşı herhangi bir menfi tavrım bulunmamaktadır. Devletimiz herhangi bir konuda ifademe başvurma gereği görür ise; gönül rahatlığı ile ifade vermeye hazırım. Nitekim; 23.10.2025 tarihinde Belediye İştirak Şirketi yetkilileri hakkında yürütülen ihalelerle ilgili bir soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şahsımın ifadesine dahi başvurulmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Karar verildiği tarihte de ben CHP Keçiören Belediye Başkanıydım, bu karar Yargı'nın siyasallaşmaksızın karar verdiğini göstermiştir. Şahsım adına gönül rahatlığı ile 'haram lokma yemedim ki karnım ağrısın' sözünü söyleyebiliyorum. Şikayet edilen diğer bürokrat arkadaşlarımın da suça konu bir eylemlerinin olmadığına inanıyorum. Takdir; Türk Milleti adına karar veren savcılık ve yargı makamlarına aittir.

4- Sn. Özgür Özel; bugün ki açıklamasında da yine terbiye sınırlarını aşmış, 'bozuk tohum Mesut' sözü ile doğuştan kötü bir insan olduğumu, bu kötülüğün soyumdan, ailemden geldiğini, karakterimin kötü olduğunu, ahlaken sorunlu olduğumu ima etmiştir. Siyasetini sürdürebilmek için, düştüğü yalan çukurunda çırpınırken, Sn. Özgür Özel'in şahsıma ve aileme yönelik hezeyanlarına karşı kesinlikle kendisinin seviyesine inmeyeceğim, şahsım ve ailem olarak hakkında tekrar suç duyurusunda bulunacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

