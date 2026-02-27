Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Çankırılı Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Çankırılılarla buluştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Özarslan, "Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Dara düşenleri dardan çıkaracağız. Biz hiç kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Birileri gibi ötekileştiren, ayrıştıran olmayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, düzenlenen iftar programında Çankırılılarla buluştu. İftar programına Özarslan'ın yanı sıra; Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Çankırı Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Çankırı Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, Çankırı Kızılırmak Belediye Başkanı Erol Şentürk, Çankırı Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Çankırı Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Çankırı Konfederasyonu Genel Başkanı Kaptan Mustafa Can, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can, AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu, Ankara Çankırılılar Vakfı Başkanı Recep Şahin, Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek, Kocaeli Sakarya Çankırı Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Özgür Efe, Orta Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Kıratoğlu, Şabanözü Dernekler Federasyonu Başkanı Fikret Karaali, Çerkeş Dernekler Federasyonu Başkanı Niyazi İncesu, Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur Kulaksız, Yapraklı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Yaman, Çankırı Kurşunlu Federasyon Başkanı Ufuk Tufan, Çankırı Futbol Kulübü Başkanı Hakan Dereli, STK temsilcileri, Çankırılı hemşehri dernekleri ve federasyon yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kimsesizlerin kimsesi olacağız"

Özarslan, kimseyi ayırt etmeden sosyal dayanışma ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Biz sizlere her zaman söz verdik kıymetli hemşehrilerim. Dedik ki; bizim bulunduğumuz Keçiören'imizde Çankırılı vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Hemşehrilerimizden naçar durumda olan kim varsa yanında olacağız. Kimse yatağa aç, üşüyerek ve titreyerek girmeyecek. Kimin yaşlısı varsa bakılacak, engellisine bakılacak. Sabah kalktığında evladı okula gidemiyorsa okuluna göndereceğiz dedik. ve dediklerimizi Allah'ın izniyle hayata geçirdik. Elhamdülillah yaklaşık iki senedir Çankırılı hemşehrilerimizle ve onları temsil eden kıymetli muhtarlarımızla, dernek başkanlarımızla, federasyon başkanlarımızla hep birlikte burada birlik ve beraberlik içerisinde olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Çankırılı olmak bu ülkenin gerçek insanı olmak demektir. Orta Anadolu'nun yiğit insanları olmak demektir. Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki yüzü olması demektir. Çankırılı olmak demek Resulullah'ın sancağını alıp en üstüne çıkaran olmak demektir. Çankırılı demek bu vatan ne zaman darda kalsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yarenlik yapanlar demektir. Kıymetli hemşehrilerim, bizler Müslüman Türk evladıyız. Bizler yüce Türk milletinin insanlarıyız. Davamız tektir, başka dava tanımadık. O davanın adı insanlık davasıdır. Keçiören'imizde her zaman elif gibi dimdik durup 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' mantığıyla belediyecilik yapıyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Dara düşenleri dardan çıkaracağız. Ama biz hiç kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Birileri gibi ötekileştiren, ayrıştıran olmayacağız. Hak davası, nizam-ı alem davasının peşinden koşacağız. Yüce Mevlam bizleri sizlere mahcup ettirmesin. Sizlere hayırlı hizmet etmeyi nasip eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ise hemşehri derneklerinin önemine değinerek, dayanışma ve birlik ruhunun ramazan ayında daha da güçlendiğini söyledi.

Çankırı Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de organizasyon dolayısıyla Başkan Özarslan'a teşekkür etti.

Çankırı Konfederasyonu Genel Başkanı Kaptan Mustafa Can da ramazan ayının manevi arınma ve dayanışma anlamı taşıdığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can ile AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu da yaptıkları konuşmalarda iftar programı dolayısıyla teşekkür etti.