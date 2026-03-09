Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Kadınlarla İftarda Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında kadınlarla bir araya geldi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına Başkan Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın yanı sıra Mardin Nusaybin'de şehit edilen Piyade Astsubay Çavuş Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır ve eşi Semra Çakır, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Merve Biberoğlu Erdoğan, Anahtar Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gizem Güzel, Anahtar Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan ve yönetimi, Ayvalı Mahalle Muhtarı Hüsniye Aydın, Ufuktepe Mahalle Muhtarı Dilek Sarı Kılıç, Uyanış Mahalle Muhtarı Zahide Uslu, Kanuni Mahalle Muhtarı Arzu Adıgüzel, Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Meral Doğan, Şehit Kubilay Mahalle Muhtarı Sultan Bilecen, Şefkat Mahalle Muhtarı Burcu Yüksel Dinler, Keçiören Gençlik Derneği yönetim kurulu ve kadın üyeleri, Türkiye Karate Federasyonu Premier Ligi genel klasman şampiyonları, AHİD Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği Kadın Kolları Başkanı Nihal Türkmen, Bolulu Kadınlar Derneği Başkanı Aynur Arabacıoğlu, Başkent Çınar Spor Kulübü Başkanı Sema Nur Çınar, Ankaragücü ve Milli Takım Kondisyoneri, Marvel's Gym Fitness Eğitmeni Sevda Özgül ile birlikte milli sporcular, antrenörler ve sanat, sağlık, siyaset, bilim ile iş dünyasından çok sayıda kadın katıldı.

İftarda konuşan Özarslan, şunları söyledi:

"Bu toplum varsa kadınlar sayesinde vardır"

"Türk kadınının gönlü imanlıdır, yüreği maneviyatlıdır ve hedefleri millidir. Başta Rasulullah Efendimizin annesi Amine anamız, eşleri Hatice anamız ve diğerleri; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kıymetli annesi Zübeyde Hanım ve bu ülkenin değerleri; Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Halide Edip Adıvarlar… Gönlü bu vatan coğrafyasında olan, bizleri yetiştiren, gelecek nesilleri oluşturan ve bizlere emanet eden o elleri öpülesi güzel analarım; hepinizi ellerinizden öpüyorum. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Bu toplum varsa kadınlar sayesinde vardır. Türk toplumu öyle ataerkil bir yapıda değildir, anaerkil bir yapıdadır."

Ertuğrul Gazi savaş meydanlarında hak, hukuk, adalet için mücadele ettiğinde; obasına, devletin yönetimine Hayme Ana bakmıştır. Onun için sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Biz kadınlara olan hürmeti, Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin Hatice anamızla yaptığı ticaretten anlarız. Onun için kadınlar sadece evde değil, toplumun her noktasında başımızın tacıdır.

Keçiören'de, 'halka hizmet, Hakk'a hizmet' mantığıyla çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan muhtarlarım var. Hele hele o kadın muhtarlarım var ya, baş üstünde gezdirilecek insanlar. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum sizlere. Kadın muhtarının olduğu bir mahallede biz biliriz; kimse yatağa aç girmez, üşüyerek, titreyerek girmez. Evladı sabah kalktığında servise verilmezse canla başla verdirir, yaşlısına baktırır, engellisine baktırır. Kısacası kadın, toplumun en üstündedir. İyi ki varsınız. Ne mutlu Türk'üm diyene."