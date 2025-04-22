Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Bayramı Etkinliklerine Erken Başladı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Bayramı Etkinliklerine Erken Başladı

Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına erken başlayarak çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, çocukların her zaman yanında olduklarını vurguladı. Etkinliklerde çeşitli gösteriler ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

22.04.2025 15:07  Güncelleme: 15:53
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklere erken başladı. Etkinliklere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, "Çocuklarımızı çok seviyoruz. Keçiören Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocukların her zaman yanındayız" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için düzenlenen etkinlikler erken başladı. Kutlamalarda Gül Adası, Ata ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezi'nin minik öğrencileri, 23 Nisan'a özel hazırladıkları gösterileri coşkuyla sergiledi. Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kutlama, Onuncu Yıl Marşı ritim gösterisiyle başlarken Karadeniz yöresi gösterilerinden potporiye, zeybekten Kafkas oyunlarına kadar birbirinden renkli gösteriler, salondakilerden büyük alkış aldı. Koro halinde seslendirdikleri şarkılarla doyasıya eğlenen çocuklara eğitmenleri ve aileleri de eşlik etti.

Etkinliğe katılarak çocukların ve ailelerin coşkusuna ortak olan Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Keçiören Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocukların her zaman yanındayız" diye konuştu.

Çocuk Etkinlik Aracı eğlencenin merkezi oldu

Öte yandan, ilçedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Etkinlik Aracı, Keçiörenli çocukları bir araya getirdi. Kalaba Kent Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında gün boyu süren kutlamada çocuklar, sahne gösterileri ve animasyonlarla eğlenceli anlar yaşadı. Hacivat ile Karagöz oyunu, yüz boyama etkinlikleri ve düzenlenen yarışmalar çocukların bayram sevincini doruğa çıkardı. Pamuk şekeri ve mısır ikramlarının da yapıldığı etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Bayramı Etkinliklerine Erken Başladı - Son Dakika

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