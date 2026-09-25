Keçiören Belediyesi, Ankara'da personeline meme kanseri farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Ankara'da personeline meme kanseri farkındalık eğitimi verdi

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Keçiören Belediyesi, Ankara\'da personeline meme kanseri farkındalık eğitimi verdi
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Keçiören Belediyesi personeline yönelik Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenledi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. C. Gökhan Osmanoğlu'nun sunumuyla yapılan eğitimde erken tanı, düzenli taramalar, kendi kendine meme muayenesi ve mikrodalga ablasyon anlatıldı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından personele yönelik düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi'nde erken tanının önemi, düzenli taramalar, kendi kendine meme muayenesi ve meme sağlığının korunmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından personele yönelik düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi'nde erken tanının önemi, meme sağlığının korunması, düzenli taramalar ve kendi kendine meme muayenesi konusunda bilgiler verildi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. C. Gökhan Osmanoğlu tarafından yürütülen eğitimde, meme kanserinin yanı sıra iyi huylu meme kitleleri ve güncel tedavi yöntemleri de ele alındı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR ELE ALINDI

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Prof. Dr. C. Gökhan Osmanoğlu'nun sunumuyla gerçekleştirilen programda; meme dokusu, meme sağlığı, iyi ve kötü huylu meme kitleleri, meme kanseri, erken tanı ve düzenli taramaların önemine ilişkin katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını artırdığı belirtilirken, kadın ve erkeklerin meme sağlığı konusunda dikkat etmesi gereken hususlar da anlatıldı.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VE MİKRODALGA ABLASYON YÖNLEMİ ANLATILDI

Eğitim kapsamında kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Bireylerin kendi bedenlerini tanımalarının ve memede meydana gelebilecek değişiklikleri erken fark etmelerinin önemine dikkat çekildi. Katılımcılara ayrıca iyi huylu meme kitlelerinin tedavisinde kullanılan mikrodalga ablasyon yöntemi hakkında bilgi verilerek, yöntemin kullanım alanları ve avantajları anlatıldı.

MERAK EDİLEN SORULAR CEVAPLANDI

Seminerde hastalık süreçlerinde psikolojik dayanıklılığın önemine de değinildi. Katılımcıların sağlıklarını düzenli olarak takip etmelerinin ve şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmalarının öneminin vurgulandığı eğitim, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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