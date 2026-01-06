Keçiören'de İstihdama Büyük Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören'de İstihdama Büyük Destek

06.01.2026 14:43  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi'nin 2025 yılı boyunca sunduğu Kariyer Ofisi, 16 bin 521 vatandaşı işe yönlendirdi ve 940 kişiyi istihdam etti. İş arayanlar ile işverenleri buluşturmayı hedefleyen Ofis, ayrıca İŞKUR hizmetleri ile de destek sağlıyor.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, istihdamı güçlendirmek ve iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kariyer Ofisi, 2025 yılı boyunca vatandaşların mesleki birikim ve yeteneklerine uygun iş fırsatlarına erişimini sağladı.

2025 yılı içerisinde 16 bin 521 kişi Kariyer Ofisi'ne üye olarak kayıt yaptırdı. İşverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan eşleştirmeler kapsamında 9 bin 40 kişi mülakat süreçlerine yönlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 940 vatandaş, kendisine uygun pozisyonlarda istihdam edilerek çalışma hayatına adım attı.

Başvurular uzmanlıkla değerlendiriliyor

Kariyer Ofisi'ne yapılan başvurular, alanında deneyimli ekipler tarafından titizlikle ele alınıyor. Adaylar; eğitim, deneyim ve yetkinliklerine göre analiz edilerek en uygun iş fırsatlarına yönlendiriliyor. Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak hizmet veren Ofis, vatandaşlara İŞKUR kaydı oluşturma, kayıt güncelleme ve açık iş ilanlarına başvuru süreçlerinde rehberlik sağlıyor.

Kariyer Ofisi'nin 2025 yılı boyunca sürdürdüğü çalışmalar, Keçiören Belediyesi'nin istihdamı destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yıl geneline yayılan danışmanlık, yönlendirme ve mülakat süreçleri sayesinde yüzlerce vatandaş kalıcı iş fırsatlarına erişti.

"İstihdama katkı sunmaya devam edeceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kariyer Ofisi'nin ilçede önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kariyer Ofisimiz, iş arayan vatandaşlarımız ile iş dünyasını liyakat ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda bir araya getiriyor. Herkesin bilgi, beceri ve emeğinin karşılığını alabileceği bir istihdam sürecine katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu yapı, yalnızca iş başvurularının yapıldığı bir merkez değil; güvenin, rehberliğin ve doğru yönlendirmenin adresidir. Keçiören'de istihdamı güçlendirmek, vatandaşlarımızın yanında olmak ve iş dünyasına nitelikli insan kaynağı kazandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

Belediye, Ekonomi, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de İstihdama Büyük Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:34:17. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören'de İstihdama Büyük Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.