Keçiören Belediyesi Konservatuvarı 2024-2025 Eğitim Yılı Kurs Kayıtlarına Başladı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, 2024-2025 eğitim yılı kurs kayıtları başladı. Konservatuvarda bu dönem gitar, kanun, bağlama, ut, keman, piyano eğitimlerinin yanı sıra çocuk korosu, Türk Halk Müziği korosu, Türk Sanat Müziği korosu eğitimi de verilecek.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, 2024-2025 eğitim yılı kurs kayıtları başladı. Kurslar, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Toplam 9 branşta eğitimin verileceği kurslara, her yaştan vatandaş katılım sağlayabilecek. Eğitimlerin sonunda enstrüman çalışmaya başlayanlar ve koro çalışmasını sürdürenler için sahne performanslarını sergileyebilecekleri çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

Başvurular, 27 Eylül'e kadar Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yüz yüze yapılacak. Yurttaşlar, detaylı bilgiye, '0312 352 54 44' numaralı telefondan ulaşabilecek.