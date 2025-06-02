Keçiören Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Tespit edilen olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunuyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve haklarını savunmak" dedi.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde denetimlerine hız verdi. Vatandaşların hijyenik ve güvenli koşullarda alışveriş yapabilmeleri, sağlıklı gıda tüketmeleri amacıyla sürdürülen denetimler kasaplar, marketler, fırınlar, pastaneler, kuruyemişçiler ve şarküterilerde gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin hijyen koşulları, satış fiyatları, ürün gramajları ve son kullanma tarihleri kontrol edildi. Zabıta ekipleri, işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uygunluklarını denetlerken, hijyen koşullarına aykırı hareket eden işletmelere de cezai işlem uyguladı.

Özarslan, denetimlere ilişkin, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için bayram öncesinde ve bayram süresince zabıta ekiplerimiz sahada görev başında olacak. Tespit edilen olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunuyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve haklarını savunmak. Esnafımıza bol kazanç diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" diye konuştu.