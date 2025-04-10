Keçiören Belediyesi'nden Afet Müdahale Ekibine İlk Yardım Eğitimi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından doğal afetlerde görev yapmak üzere kurulan afet müdahale ekibine ilk yardım eğitimi verildi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir coğrafyada bilinçli bireylerin yetişmesi çok önemli. Hem farkındalığı artırmak hem de üzüntü veren sonuçları en aza indirmek için önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İlk Yardım Birimi tarafından Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) iki oturum halinde gerçekleştirilen eğitimde, ilk yardım tekniklerinin yanı sıra afet sırasında yaşanabilecek acil sağlık durumları ve müdahaleleri konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda 42 kişilik afet müdahale ekibine sertifika verildi.

Ekibin akredite olma sürecine ilişkin eğitimlere ise aşamalı olarak devam ediliyor.

Afetlere karşı tedbirli olmanın önemini vurgulayan Başkan Özarslan, "Doğal afetlere müdahale noktasında, donanımlı ve liyakatli bir ekip oluşturmak için hem teorik hem de pratik eğitimlerimize devam ediyoruz. Doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir coğrafyada bilinçli bireylerin yetişmesi çok önemli. Hem farkındalığı artırmak hem de üzüntü veren sonuçları en aza indirmek için önlemlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.