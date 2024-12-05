Keçiören Belediyesi'nden C Vitamini Şenliği

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) okul öncesi öğrencilere yönelik, sağlıklı yaşam için beslenmenin önemine vurgu yapılarak C Vitamini Şenliği düzenlendi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Belediyemizin eğitim kurumlarında özellikle bu hususa önemle dikkat çekiyor, eğlenceli ve eğitici etkinliklerle yarınlarımızın sağlığını şimdiden koruyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) okul öncesi öğrencilere yönelik C Vitamini Şenliği düzenlendi. Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bulunan ÇEM'de, sağlıklı yaşam bilincinin çocuk yaşta kavranması ve çocukların motor kas gelişimlerinin desteklenmesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler eğlence dolu anlar yaşadı. Minikler kendi elleriyle sıktıkları portakal suyunu içerken, öğretmenleri de onlara C vitamini ve diğer sağlıklı besinlerin önemini anlattı.

"Yarınlarımızın sağlığını koruyoruz"

Sağlıklı yaşam bilincini eğlenceli etkinliklerle çocuklara erken yaşta aşılamanın önemli olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için nelere dikkat etmeleri gerektiğini küçük yaştan başlayarak anlatmamız gerekiyor. Böylece kendine öz saygısı olan, sağlığını korumak için özen gösteren, kötü alışkanlıklardan uzak duran bir neslin inşasını da sağlamış oluyoruz. Belediyemizin eğitim kurumlarında özellikle bu hususa önemle dikkat çekiyor, eğlenceli ve eğitici etkinliklerle yarınlarımızın sağlığını şimdiden koruyoruz" diye konuştu.