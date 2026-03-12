Keçiören'de İşletmelere Sıfır Atık ve Bitkisel Yağ Denetimi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çevre kirliliğinin önlenmesi, toplum sağlığının korunması amacıyla kapsamlı denetim ve ölçüm çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kafe, restoran, pastane ve toplu yemek üretimi yapan işletmeler ziyaret edilerek, bitkisel atık yağ denetimleri ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerde kullanılan bitkisel yağların TPM (Total Polar Materials) değerleri ölçülerek yağın kullanım uygunluğu yerinde tespit edildi. Mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlenen yağların tespiti halinde onların kullanımı durdurularak yönetmelik gereği lisanslı firmalara teslim ediliyor. Bu kapsamda işletmelere Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği uyum ve uygunluk konularında işletme sorumlularına bilgilendirme yapıldı. Ayrıca işletmelerin üretim alanları, tezgah düzeni, personel hijyeni ve saklama koşulları detaylı şekilde incelenirken, işletmelere gerekli uyarılarda bulunuldu.

"Önceliğimiz hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenli"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, denetimlere ilişkin, "Ramazan ayında ilçe genelindeki denetimlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Amacımız, hem tüketici sağlığını korumak hem de bitkisel atık yağların çevreye zarar vermesini önlemek; hemşehrilerimizin ise sağlıklı, güvenilir ve standartlara uygun ürünlere ulaşmasını sağlamaktır. Önceliğimiz ceza yazmak değil; hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliğidir. Halk sağlığını korumak, güvenli bir ticaret ortamı oluşturmak ve dürüst esnafımızın haklarını gözetmek için denetim çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.