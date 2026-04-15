Keçiören Belediyesi'nden Çevreci Proje: Eczanelere Atık İlaç Toplama Kutuları Yerleştirildi

15.04.2026 09:49  Güncelleme: 10:46
(ANKARA) - Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, "Doğayı Koru, Sağlığına Sahip Çık" sloganıyla yaşama geçirdiği proje kapsamında ilçe genelindeki eczanelere atık ilaç toplama kutuları yerleştirdi. Proje ile evlerde bulunan kullanım süresi dolmuş ya da ihtiyaç fazlası ilaçların çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde toplanarak hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Keçiören Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda ilçe genelinde çevre bilincini artırmak, kimyasal kirliliğin önüne geçmek ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçe genelindeki eczanelere atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi.

"Doğayı Koru, Sağlığına Sahip Çık" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Keçiörenliler, evlerinde bulunan atık ilaçları en yakın eczaneye bırakarak hem çevreyi koruma hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirme imkanı bulacak. Eczanelerde biriktirilen atık ilaçlar ise belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla toplanarak, ilgili mevzuata uygun şekilde lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerinde güvenli biçimde imha edilecek."

Mahalle muhtarlıklarına ecza dolabı dağıtıldı

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla ilçe genelindeki mahalle muhtarlıklarına ecza dolapları dağıtımı gerçekleştirildi. Belediyenin kendi atölyelerinde özenle üretilen ecza dolapları; temel ilaçlar, ilk yardım ekipmanları ve çeşitli tıbbi malzemelerle donatılarak, acil durumlarda hızlı müdahale imkanı sunacak şekilde muhtarlıklarda vatandaşların kolayca erişebileceği noktalara yerleştirildi.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Güncel, Çevre, Son Dakika

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
