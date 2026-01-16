Keçiören Belediyesi'nden Vatandaşlara Kandil Simidi İkramı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.
Keçiören Belediyesi, kandil dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Yatsı namazının ardından belediye ekipleri, ilçe sakinlerinin kandilini kutlayarak cami cemaatine kandil simidi dağıttı. Namaz sonrası yapılan ikramlar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Programlarda Kur'an-ı Kerim okunurken, dualar edildi.
Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle Miraç Kandili'nizi kutluyorum. Hayırlı Kandiller" dedi.
