Keçiören Belediyesi’nden Soğuyan Havalara Karşı Sıcak Çorba İkramı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, havanın soğumasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde vatandaşlara çorba ikram etmeye başladı.elediye Başkanı Mesut Özarslan, "Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. İkram ettiğimiz çorbalarla öğrencilerimize ve vatandaşımıza bir nebzede olsa destek oluyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi, havanın soğumasıyla birlikte sabah erken saatlerde okula ve işe giden vatandaşlar ile mesaiye başlayan şoför ve esnaf için sıcak çorba ikramlarına başladı. Dağıtım, meydanlar, hastane ve üniversite kampüsleri ile insan yoğunluğunun fazla olduğu merkezlerde yapıldı.

Sosyal belediyecilik adına her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. İkram ettiğimiz çorbalarla öğrencilerimize ve vatandaşımıza bir nebzede olsa destek oluyoruz" diye konuştu.

Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan sıcak çorba dağıtım hizmeti ilçenin birçok noktasında sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Hijyen koşullarına uygun olarak hazırlanan çorba, ekipler tarafından bardakla vatandaşlara dağıtılıyor.