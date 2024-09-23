Keçiören Belediyesi'nden Temizlik Faaliyetleri Devam Ediyor

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, ilçedeki aile sağlı merkezlerinde ve camilerde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Toplu kullanım alanlarımızdan ibadethane ve sağlık kuruluşlarımızın temizliğine özen gösteriyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi ilçedeki cami ve aile sağlığı merkezlerindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yürüttükleri faaliyetlerle hem yapıların içini hem de bahçelerini temizliyor. Ekipler son olarak Hz. Hamza Cami ve Abdullah Pazarbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesini tazyikli suyla yıkadı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Toplu kullanım alanlarımızdan ibadethane ve sağlık kuruluşlarımızın temizliğine özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın daha hijyenik koşullarda sağlık hizmetine ulaşmaları ve ibadet etmeleri için rutin temizlik çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.