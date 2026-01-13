Keçiören'in Park ve Bahçeleri Yenileniyor

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlarda yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla sosyal donatı alanları daha düzenli bir görünüme kavuşturuluyor.

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım ile temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekiplerince gerçekleştirilen gübre serimi, çim ekimi ve bitki dikimi gibi çalışmalarla yeşil alanlar korunurken, bakımlı parklar vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Park ve yeşil alanlarda genel bakım çalışmaları kapsamında budama işlemleri gerçekleştirilirken; rutin olarak sulama, çim biçme ve yabancı ot temizliği de sürdürülüyor. Ayrıca parklarda yer alan kameriye ve oyun gruplarında bakım ve onarım çalışmaları yapılarak vatandaşların konforlu şekilde zaman geçirmesi sağlanıyor.

Üretim usta kadrolarla yapılıyor

Öte yandan, Belediye, park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan kameriye, bank, çit ve oyun grupları gibi donatıların imalatını, Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor; bakım ve onarım çalışmalarını da bünyesindeki usta kadrolarla yürütüyor. Kent estetiğine uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler üreten Keçiören Belediyesi, bu sayede hem üretim hem de bakım süreçlerinde tasarruf sağlıyor.