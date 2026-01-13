Keçiören'in Park ve Bahçeleri Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören'in Park ve Bahçeleri Yenileniyor

13.01.2026 10:09  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Sosyal donatı alanlarının daha düzenli hale getirilmesi için gübre serimi, çim ekimi ve bitki dikimi gibi çalışmalar gerçekleştirilirken, parklardaki kameriye ve oyun gruplarında da bakım yapılmaktadır.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlarda yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla sosyal donatı alanları daha düzenli bir görünüme kavuşturuluyor.

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım ile temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekiplerince gerçekleştirilen gübre serimi, çim ekimi ve bitki dikimi gibi çalışmalarla yeşil alanlar korunurken, bakımlı parklar vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Park ve yeşil alanlarda genel bakım çalışmaları kapsamında budama işlemleri gerçekleştirilirken; rutin olarak sulama, çim biçme ve yabancı ot temizliği de sürdürülüyor. Ayrıca parklarda yer alan kameriye ve oyun gruplarında bakım ve onarım çalışmaları yapılarak vatandaşların konforlu şekilde zaman geçirmesi sağlanıyor.

Üretim usta kadrolarla yapılıyor

Öte yandan, Belediye, park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan kameriye, bank, çit ve oyun grupları gibi donatıların imalatını, Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor; bakım ve onarım çalışmalarını da bünyesindeki usta kadrolarla yürütüyor. Kent estetiğine uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler üreten Keçiören Belediyesi, bu sayede hem üretim hem de bakım süreçlerinde tasarruf sağlıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Keçiören, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'in Park ve Bahçeleri Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:11:08. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören'in Park ve Bahçeleri Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.