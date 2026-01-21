Keçiören Belediyesi Netmasa Çağrı Merkezi, 2025'te 145 Bin 554 Talebe Çözüm Üretti

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi NetMasa Çağrı Merkezi, vatandaşların anlık sorunlarına çözüm üretmek ve aksaklıkları gidermek amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler, öneriler ve şikayetleri değerlendiren NetMasa Çağrı Merkezi, 2025 yılı boyunca toplam 145 bin 554 talebe çözüm üretti.

NetMasa'ya, yıl sonu verilerine göre temizlikten asfalt serimine, sosyal yardımlardan ulaşıma birçok alanda başvuru yapıldı. NetMasa'ya iletilen bu talepler, ilgili birimlere yönlendirilerek hızlıca çözüme kavuşturuldu.

Vatandaşlar, talep, istek ve şikayetlerini NetMasa'ya; yüz yüze görüşme, 444 52 76 çağrı merkezi, NetMasa başvuru sayfası, WhatsApp hattı (0 530 917 52 76), CİMER, Açık Kapı, Mavi Masa ve '[email protected]' adresi gibi çeşitli kanallardan iletebiliyor. Personel tarafından ilgili müdürlüklere yönlendirilen talepler, çözüme kavuşturularak SMS yoluyla başvuru sahiplerine bildiriliyor.

Vatandaş odaklı çözüm

Keçiören Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki NetMasa yüz yüze birimi ise mesai saatleri boyunca vatandaşlarla bire bir iletişim kurarak sorunlara çözüm sunuyor. Güler yüzlü bir ortamda karşılanan vatandaşların talepleri, personel tarafından değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendiriliyor. İlçe sakinlerine çözüm odaklı hizmet sunan NetMasa, hızlı ve etkili geri dönüşleriyle vatandaş memnuniyetini artırmaya devam ediyor.

İlçede ulaşılabilir ve katılımcı belediyecilik anlayışını önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"NetMasa ile ulaşılabilir belediyecilik anlayışını güçlendiriyoruz"

"Belediye ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen NetMasa birimimiz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilgili birimlerle paylaşarak hızlı çözümler üretiyor. Vatandaşlarımızın taleplerini zaman kaybı yaşamadan, güvenli ve güçlü bir iletişim ağı aracılığıyla bize iletmelerini sağlıyoruz. Büyük bir titizlikle kaliteli ve etkin hizmete erişimi kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızın yönetime katılımını destekliyoruz. Belediyemizi daha ulaşılabilir hale getirmek ve hemşehrilerimizle olan iletişimi güçlendirmek adına NetMasa, taleplerin karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor."