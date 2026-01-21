Keçiören Belediyesi Netmasa Çağrı Merkezi, 2025'te 145 Bin 554 Talebe Çözüm Üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi Netmasa Çağrı Merkezi, 2025'te 145 Bin 554 Talebe Çözüm Üretti

21.01.2026 09:29  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi'ne bağlı NetMasa Çağrı Merkezi, 2025 yılı boyunca toplam 145 bin 554 talebe çözüm üreterek, vatandaşların sorunlarına anında yanıt veriyor. Temizlik, asfalt serimi ve sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet sunan merkez, yüz yüze görüşme ve çeşitli iletişim kanalları ile vatandaşların taleplerine hızlı geri dönüş sağlıyor.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi NetMasa Çağrı Merkezi, vatandaşların anlık sorunlarına çözüm üretmek ve aksaklıkları gidermek amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler, öneriler ve şikayetleri değerlendiren NetMasa Çağrı Merkezi, 2025 yılı boyunca toplam 145 bin 554 talebe çözüm üretti.

NetMasa'ya, yıl sonu verilerine göre temizlikten asfalt serimine, sosyal yardımlardan ulaşıma birçok alanda başvuru yapıldı. NetMasa'ya iletilen bu talepler, ilgili birimlere yönlendirilerek hızlıca çözüme kavuşturuldu.

Vatandaşlar, talep, istek ve şikayetlerini NetMasa'ya; yüz yüze görüşme, 444 52 76 çağrı merkezi, NetMasa başvuru sayfası, WhatsApp hattı (0 530 917 52 76), CİMER, Açık Kapı, Mavi Masa ve '[email protected]' adresi gibi çeşitli kanallardan iletebiliyor. Personel tarafından ilgili müdürlüklere yönlendirilen talepler, çözüme kavuşturularak SMS yoluyla başvuru sahiplerine bildiriliyor.

Vatandaş odaklı çözüm

Keçiören Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki NetMasa yüz yüze birimi ise mesai saatleri boyunca vatandaşlarla bire bir iletişim kurarak sorunlara çözüm sunuyor. Güler yüzlü bir ortamda karşılanan vatandaşların talepleri, personel tarafından değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendiriliyor. İlçe sakinlerine çözüm odaklı hizmet sunan NetMasa, hızlı ve etkili geri dönüşleriyle vatandaş memnuniyetini artırmaya devam ediyor.

İlçede ulaşılabilir ve katılımcı belediyecilik anlayışını önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"NetMasa ile ulaşılabilir belediyecilik anlayışını güçlendiriyoruz"

"Belediye ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen NetMasa birimimiz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilgili birimlerle paylaşarak hızlı çözümler üretiyor. Vatandaşlarımızın taleplerini zaman kaybı yaşamadan, güvenli ve güçlü bir iletişim ağı aracılığıyla bize iletmelerini sağlıyoruz. Büyük bir titizlikle kaliteli ve etkin hizmete erişimi kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızın yönetime katılımını destekliyoruz. Belediyemizi daha ulaşılabilir hale getirmek ve hemşehrilerimizle olan iletişimi güçlendirmek adına NetMasa, taleplerin karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Netmasa Çağrı Merkezi, 2025'te 145 Bin 554 Talebe Çözüm Üretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

09:57
Togg’dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
09:18
İlhak etmek istediği Grönland’dan Trump’ı çıldırtacak görüntüler
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
08:16
Trump’tan ’’suikast’’ açıklaması: Bana bir şey olursa İran’ı haritadan silecekler
Trump'tan ''suikast'' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 10:29:27. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi Netmasa Çağrı Merkezi, 2025'te 145 Bin 554 Talebe Çözüm Üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.