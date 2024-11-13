Keçiören Belediyesi'nin 2025 Mali Bütçesi 5 Milyar 550 Milyon TL Olarak Kabul Edildi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nin 2025 Mali Bütçesi 5 Milyar 550 Milyon TL Olarak Kabul Edildi

Keçiören Belediyesi'nin 2025 yılı mali bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Bütçe, ilçe için altyapı, üstyapı, sosyal hizmetler ve sürdürülebilir kalkınma projelerini kapsıyor.

13.11.2024 10:50  Güncelleme: 12:00
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin 2025 yılı mali bütçesi, 5 milyar 550 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Keçiören Belediyesi'nin 2025 yılı mali bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Bütçede, ilçenin gelişimi için altyapı ve üstyapı projelerinden sosyal hizmetlere, çevre dostu projelerden sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına yönelik birçok detaya yer verildi.

Bütçe ile ilçede şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın yaşam kalitesini artıracaklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şunları söyledi:

"El birliğiyle gerçekleştireceğimiz projelerin, Keçiören halkının yaşam kalitesini yükselteceğine ve ilçemizin geleceğine değer katacağına olan inancımız tamdır. Keçiören, gerek nüfusu gerekse büyüklüğüyle Ankara'nın ikinci, Türkiye'nin dördüncü büyük ilçesidir. Bizler, Keçiören'in her bir mahallesinde vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak, günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız bütçemiz yalnızca fiziksel yatırımları değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlamında öncelik verdiğimiz eğitim, kültür, sağlık, çevre ve istihdam projelerimizi de kapsamaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nin 2025 Mali Bütçesi 5 Milyar 550 Milyon TL Olarak Kabul Edildi - Son Dakika

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